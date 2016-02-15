"Менше витрачати": Центробанк радить росіянам не скуповувати телевізори і пральні машини

Росіянам треба пам'ятати, що під час спаду в економіці необхідно більше думати про заощадження, вважає перший заступник голови Банку Росії Сергій Швецов.

«Якщо йде економічний спад, населення повинно реагувати раціонально, а не купувати по кілька телевізорів і кілька пральних машин. Воно повинно розуміти, що завтра може втратити робоче місце, тому схильність до заощаджень тут повинна превалювати над схильністю до споживання», — заявив Швецов.

Представник ЦБ особливо відзначив, що рівень фінансової грамотності в Росії залишається нижчим, ніж у розвинених країнах, у той час як саме ази фінансової грамотності створюють «основи впевненості людини у завтрашньому дні».

Як нагадує РБК, активна скупка товарів тривалого користування відзначалася в грудні 2014 року, коли росіяни змітали з полиць магазинів телевізори, ноутбуки, пральні машини і т. д., намагаючись врятувати від знецінення свої рублеві заощадження.

Однак у 2015 році більшість росіян перейшла на ощадну модель поведінки або навіть, як зазначалось у звіті Мінекономрозвитку, «в розряд спостерігачів за торговим процесом».

Про купівлю «кількох телевізорів» мова давно не йде, більшість росіян зараз економлять навіть на товарах першої необхідності, не виключаючи і продуктів, і при цьому намагаються як можна більше відкладати.

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Дослідження, проведене експертами Sberbank CIB, показало, що 70% росіян перейшли на дешевші продукти, три чверті покупців в російських магазинах вибирають покупки, виходячи в першу чергу з ціни, а майже половина приходить до магазинів тільки за товарами, на які є знижки.