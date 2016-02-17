ФСБ хоче перевести картки "Мир" на російську криптографію - банкіри підраховують збитки

ФСБ має намір перевести Національну систему платіжних карток і банківський сектор на російську криптографію, пишуть «Ведомости».

Про це заявив представник служби Володимир Простов на VIII Уральському форумі з інформаційної безпеки.

На даний момент в процесингах, банкоматах і терміналах РФ використовуються іноземні криптографічні системи, а карти, в тому числі і «Мир», працюють за стандартом EMV.

Виходить, що доведеться ставити кілька криптографічних модулів, міркує співробітник департаменту безпеки великого банку: один – для російської платіжної системи, другий – для міжнародних, оскільки ті не працюють на російській криптографії. Теоретично, вказує він, можна ставити один модуль, але тоді потрібно, щоб він був сертифікований не тільки ФСБ, але й міжнародними платіжними системами, а досягти цього буде складно.

Читайте такожРосійська платіжна карта "Мир" обійдеться банкам в півтора разу дорожче за MasterCard і Visa

Співробітник одного з вендорів вказує, що для роботи на російській криптографії не обов'язково вбудовувати апаратний модуль, це можна було б вирішити на рівні програмного забезпечення. Він додає, що в Росії зараз нема кому виготовляти ці модулі, а якщо їх все ж доведеться міняти, то це будуть невиправдані витрати для банків (ціна одного модуля для банківського процесингу починається від $15 000, і в кожному треба поставити як мінімум три таких).

Крім процесингів «ми виходимо з пропозицією про запровадження російських криптографічних модулів в банкомати та платіжні термінали», розповідає Простов. Правда, він визнав дефіцит розробників модулів для банкоматів та платіжних терміналів.

Обґрунтування того, що російська криптографія надійніша, зараз немає, говорить співробітник департаменту безпеки одного з банків.

Читайте такожУ національній платіжній системі Росії стався черговий збій

Представник ФСБ розповів, що вже є графік впровадження російської криптографії, він узгоджений з Восьмим центром ФСБ і керівництвом Центробанку.

Заступник голови головного управління безпеки і захисту інформації ЦБ Артем Сичов розповів, що у відомстві отримали план. Терміни впровадження представник регулятора оцінив у 5-7 років. На думку Сичова, впровадження не стане дорогим для банків, оскільки обладнання буде змінюватися в міру виходу з ладу.