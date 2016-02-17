Один із російських супутників ГЛОНАСС вийшов з ладу – ЗМІ

Космічний апарат системи ГЛОНАСС вийшов з ладу, повідомило ТАСС джерело в ракетно-космічній галузі.

"Супутник "Глонасс-М" №738 вийшов з ладу через механічне пошкодження. У четвер комісія "Роскосмосу" повинна прийняти рішення про його виведення з системи", - сказав співрозмовник агентства.

Він пояснив, що саме з цим пов'язане прийняте кілька днів тому рішення вивести на технічне обслуговування відразу три супутники, запущені в один час і які працюють в одній площині - "Глонасс-М" №736, №737 та №738.

За його словами, на місце 738-го супутника буде переведений апарат №736. В потрібну точку стояння він, як очікується, прийде на початку березня. На місці 736-го апарату знаходиться супутник орбітального резерву - космічний апарат "Глонасс - К" №702.

"Глонасс-К" - космічний апарат нового покоління, і до останнього часу він перебував на етапі льотних випробувань. Однак нештатна ситуація з "Глонасс-М" №738 змусила ввести в дію новий апарат, щоб закрити діру", - пояснив співрозмовник агентства.

Крім того, в роботу з резерву введений супутник-"пенсіонер" №714, що знаходиться на орбіті більше 10 років за планованого терміну роботи в сім років.

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В даний час у складі орбітального угрупування ГЛОНАСС налічується 28 космічних апаратів, 22 з них використовуються за цільовим призначенням. Три апарати тимчасово виведені на техобслуговування - супутник №738, який вийшов з ладу, апарат №736, який переводять в іншу точку стояння, та запущений одним з ними пуском "Глонасс-М" №737. Один апарат, запущений на орбіту 7 лютого 2016 року, знаходиться на етапі введення в експлуатацію. Планується, що він почне роботу на початку березня. Крім того, ще один супутник "Глонасс-М" знаходиться на дослідженні головного конструктора, а апарат "Глонасс-К" проходить етап льотних випробувань.

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Збій зі супутником стався за кілька тижнів до запланованої передачі системи ГЛОНАСС в експлуатацію Міноборони. Раніше повідомлялося, що ця подія має відбутися до кінця лютого.