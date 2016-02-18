Білорусь готується вступити до СОТ

Інтерес Світової організації торгівлі (СОТ) до Білорусі зріс після приєднання до організації Казахстану, і Мінськ готує пакет необхідних для процесу приєднання оновлених документів для її членів, йдеться в повідомленні на сайті білоруського міністерства економіки.

Білорусь подала заявку про приєднання до СОТ у 1993 році. Після 2005 року робота групи СОТ щодо приєднання Білорусі здійснювалася в неформальному режимі, останнє неформальне засідання робочої групи відбулося в травні 2013 року, повідомляє Прайм.

За період переговорного процесу вдалося завершити двосторонні переговори з 10 членами СОТ із 23, що висловили зацікавленість у проведенні переговорів з Мінськом, з рештою, у тому числі США і ЄС, потрібно завершити двосторонні переговори щодо доступу на ринки.

"У даний час білоруська сторона готує пакет оновлених документів, що описують широкий спектр питань зовнішньоторговельного і економічного регулювання, для вивчення членами СОТ. Очікується, що після його підготовки відбудеться розроблена секретаріатом СОТ інтегрована навчальна програма, що включає, крім навчання експертів, розробку проектів майбутніх зобов'язань Білорусі перед СОТ", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що Білорусь, як член Євразійського економічного союзу вже де-факто живе за правилами СОТ, оскільки ці правила, так само як і зобов'язання Росії в рамках СОТ, лягли в основу права союзу. "Після завершення переговорного процесу щодо приєднання Казахстану до СОТ (30 листопада 2015 року) зацікавленість з боку СОТ до Білорусі підвищилася", - підкреслюється в повідомленні.