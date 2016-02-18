Яценюк анонсував конкурси на посади керівників 5 держкомпаній

Кабінет міністрів України має намір завтра, 19 лютого, оголосити умови кадрових конкурсів на посади керівників державних підприємств "Електроважмаш", "Укренерго", "Центренерго", "Укрспирт" і "Укрпошта".

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду у четвер.

"Уже завтра оприлюднимо умови кадрових конкурсів і призначення нових керівників у такі державні компанії: компанія "Електроважмаш", компанія "Укренерго", компанія "Центренерго", "Укрспирт" і "Укрпошта", - сказав він.

Також прем'єр-міністр зазначив, що прийом заявок на участь у конкурсі триватиме протягом 30 днів.

"Із завтрашнього дня протягом 30 днів (триватиме прийом заявок - УНІАН). Я звертаюся до топ-менеджерів подати заявки для того, щоб взяти участь у конкурсі на призначення нових керівників. Уряд повністю змінив умови оплати праці для керівництва державних компаній. Тепер вона залежить від фінансових показників і економічних результатів діяльності керівництва компаній", - підкреслив прем'єр.

Крім того, Яценюк доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі підготувати умови конкурсів на посади керівників "Укртрансаміак" і "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого на засіданні уряду Яценюк заявив, що 50 провідних державних компаній України мають отримати нових керівників, які будуть обрані на конкурсах Номінаційним комітетом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому прем'єр підкреслив, що ані міністри, ані народні депутати, ані бізнесмени не повинні втручатися в ці рішення. За його словами, після держпідприємств конкурси на керівні посади відбудуться у держбанках.