У Росії різко прискорилося падіння доходів населення

Реальні грошові доходи росіян (кошти, які залишаються після сплати обов'язкових платежів і можуть бути витрачені на власні потреби або відкладені на майбутнє) впали в січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року на 6,3%, випливає з матеріалів Росстату, передає РБК.

Таким чином, падіння реальних доходів росіян знову різко прискорилося — у грудні минулого року вони скоротилися лише на 0,8%. При тому за весь 2015 рік реальні доходи росіян падали швидше, ніж у нинішньому січні лише двічі — в листопаді (-6,5%) і травні (-7,3%).

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Скорочення реальних доходів триває, незважаючи на те, що порівнювати їх нинішній рівень доводиться з низькими оказниками. За даними Росстату, падіння доходів росіян триває вже більше року поспіль, в останній раз їх приріст у річному обчисленні відзначався в жовтні 2014 року.

У номінальному обчисленні доходи середнього росіянина трохи зросли. За підсумками січня 2016 року, вони становили 21 тис. 365 крб., що на 3% більше, ніж було роком раніше. Нагадаємо, однак, що тільки за останні 12 місяців споживчі ціни в Росії зросли майже на 10%.

Середньомісячна зарплата за підсумками січня 2016 року становила 32 122 тис. руб., що на 3,1% більше, ніж у першому місяці 2015 року. Але реальна зарплата, тобто купівельна здатність одержуваних від роботодавця грошей скоротилася за той же місяць на 6,1%. Порівняно з минулим роком падіння рівня реальної зарплати дещо сповільнилося, що, мабуть, пояснюється ефектом низької бази. Для порівняння, в січні минулого року реальна зарплата середнього російського працівника скоротилася на 8,4%, а за 2015 рік в цілому — на 9,3%.

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Додатково загострює ситуацію зростання безробіття. За даними Росстату, за підсумками січня 2016 року кількість безробітних у Росії становила 4,428 млн осіб, або 5,8% економічно активного населення. Порівняно з січнем 2015 року загальна кількість безробітних у Росії зросла на 6,2%, порівняно з груднем 2015 року — на 0,1%.