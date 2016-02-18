Білорусь обійшла Росію як найактивніший партнер країн Перської затоки.

Про це йдеться в доповіді «Загальне благо: створюючи зв'язки між Перською затокою і СНД», присвяченій проведенню Глобального бізнес-форуму країн СНД, який проходить у Дубаї 18-19 лютого, пише РБК.

Авторами доповіді стали представники Дубайської торгово-промислової палати — неурядової організації, яка об'єднує бізнесменів ОАЕ і представляє їх інтереси.

«Доповідь буде дорожньою картою для інвесторів з Перської затоки. У ній міститься інформація про економічний і бізнес-клімат у країнах СНД», — цитує видання Khaleej Times голову палати Хамада Буаміма.

У доповіді відзначають, що найактивнішою країною з членів СНД щодо укладення торгових договорів з країнами, що входять до Ради співпраці арабських держав Перської затоки (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОЭА, Оман і Саудівська Аравія), є Білорусь. Росія займає друге місце, Узбекистан — третє. З боку країн Перської затоки, за даними доповіді, найбільш активні ОАЕ і Кувейт.

В якості ключових напрямів інвестицій в СНД для країн Перської затоки в доповіді названі авіація, логістика, індустрія гостинності, ритейл і нерухомість.

За даними на 2014 рік, які наводяться в доповіді, обсяги торгівлі між країнами СНД і Перської затоки були невеликими — лише $8 млрд.

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У Дубайській торгово-промисловій палаті вважають, що перспективним напрямком для інвестицій в СНД є ісламський банкінг, враховуючи, що в країнах СНД проживають близько 82 млн мусульман (у два рази більше, ніж в країнах Перської затоки).

У доповіді також наголошується, що додаткові можливості для інвестицій створить програма приватизації в Росії та Казахстані.