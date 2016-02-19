Зловживання на "Артемсолі" мають отримати відповідну реакцію правоохоронних органів - Мінагрополітики

Про це наголосив директор Департаменту з управління держвласністю Мінагрополітики Володимир Кудінов під час прес-конференції в ІА «Інтерфакс» щодо ситуації навколо ДП «Артемсіль». У прес-конференції також взяли учать в. о. директора ДП «Артемсіль» Володимир Доля та керівник групи фінансових аналітиків Мінагрополітики Юрій Тарасенко

Володимир Кудінов пояснив, що під час останнього конкурсу на посаду директора ДП «Артемсіль», який проводився в режимі он-лайн, всі учасники отримали рівну кількість балів від членів комісії. «Проте цих балів було недостатньо, тому наразі оголошено повторний конкурс. В ньому брав участь і колишній керівник «Артемсолі» Денис Фоменко. Пригадую, як на запитання членів конкурсної комісії щодо формування цін на підприємстві та співставлення їх з закупівельними цінами відповів, що така ситуація не вивчалась», - наголосив Володимир Кудінов.

Більше того, додав він, в грудні 2014 року без будь-яких погоджень Фоменко підписав депозитний договір на розміщення коштів у сумі 1,2 млн дол США у банку «Фінанси і кредит», неплатоспроможність якого на той час була очевидною, а пізніше й визнана офіційно. Ці кошти підприємств фактично втрачені через рішення Фоменка.

«Крім цього, є декілька порушених кримінальних справ на Фоменка. Факти, встановлені Міністерством внутрішніх справ, вказують, що колишній керівник безпідставно оформлював відрядження до Грузії та РФ, без погоджень з Міністерством, за що отримував кошти. Слідством доведено, що документи були підроблені безпосередньо за вказівкою Фоменка. На той час всі розуміли, що ринок з РФ фактично закритий та говорили про диверсифікацію відповідних ринків збуту. Але пан Фоменко продовжував їздити у відрядження до РФ, не погоджуючи це з Мінагрополітики, з приводу чого МВС порушило кримінальну справу. Сподіваюсь, що всім цим фактам нададуть оцінку правоохоронні органи», - запевнив Кудінов.

Він нагадав, що 1 лютого 2016 року Мінагрополітики втретє оголосило конкурс на посаду директора ДП «Артемсіль». «Документи від претендентів на конкурс будуть прийматися до 3 березня включно. Наразі спрощено процедуру подачі документів. Тому запрошуємо претендентів з досвідом роботи брати участь у конкурсі», - наголосив Володимир Кудінов.