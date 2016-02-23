Компанія "Данон" інвестувала 200 млн гривень у виробництво дитячого молочного харчування "Тьома"

16 лютого 2016 року відбулось офіційне відкриття нового спеціалізованого виробництва дитячої молочної продукції «Тьома». Потужність виробництва складає 700 тон на місяць, а це понад 5 млн. упаковок готового дитячого молочного харчування. Запуск став можливим завдяки інвестиції міжнародної групи компаній «Данон» в Кременчуцький молочний завод.

«Завдяки інвестиціям в 200 млн гривень, ми запустили найсучасніше виробництво дитячої молочної продукції в Україні. Ми використовуємо найкращу вітчизняну сировини, сучасне обладнання та досвід міжнародної команди технологів та нутріціоністів для виготовлення продукту, якість якого відповідає найвищим міжнародним стандартам «Данон» для дитячого харчування», — Тарас Пилипець, Індустріальний директор «Данон» в Україні.

Виробництво побудовано з дотриманням вимог не лише українського законодавства, а й високих міжнародних санітарних та технічних норм групи «Данон». Для прикладу, сировина та упаковка пройшли тестування в європейській лабораторії «Eurofins», що вважається однією з провідних світових лабораторій.

На виробництві встановлено обладнання від провідних світових виробників: «Tetra Pak» (Швеція) та «Arcil» (Франція). Воно скомпоновано у закритий тип виробництва, що відповідає міжнародним стандартам «Данон».

Для виготовлення продукції використовується молоко екстра класу, з українських ферм, що мають відповідну сертифікацію. Фруктові суміші постачаються підприємством «Аграна Фрут Україна». Завдяки сучасним технологіям, з сумішей виключаються алергени, та при цьому максимально зберігається натуральна користь фруктів та ягід.

«Використання саме української сировини для виготовлення продукції є надзвичайно важливим для розвитку агросектору. Це позитивно впливає на економічне благополуччя країни та зміцнює конкурентоспроможність України на світовому ринку», - наголосив Мороз Микола, Директор Департаменту продовольства Міністра аграрної політики та продовольства України.

Особливість збалансованої формули та споживчих характеристик продукції досягається за рахунок високоякісних мікробіологічних заквасок від найкращих європейських виробників. Вони забезпечать високу біологічну цінність молочних продуктів. Для продукції «Тьома» використовується оптимальне поєднання заквасок, сформованих на основі вимог експертів в дитячому харчуванні компанії «Данон», що спеціалізується на продукції для дітей раннього віку.

Продукція добре відома українським споживачам, проте тепер виробництво здійснюється під українським брендом «Тьома». Лінійка містить сирки з 5 смаками та 4 різновиди йогуртів.

Завдяки продуктам та обладнанню найвищої якості, компанія групи «Данон» виробляє здоровий та якісний український продукт для дітей, який протягом всього терміну зберігання утримує свої корисні властивості, а за своїми смаками задовольнить кожного маленького гурмана.