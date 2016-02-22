В Естонії покажуть найдорожчу монету в світі

Найдорожчу монету в світі в понеділок і вівторок можна буде побачити в Історичному музеї Талліна, куди доставлять перший в історії викарбуваний в США долар, який на аукціоні у 2013 році продали більш ніж за 10 мільйонів доларів, встановивши світовий рекорд ціни в нумізматиці, повідомляє Прайм.

"Срібний долар 1794 року випуску, названий "Flowing Hair" (на ньому зображена богиня Волі з розпущеним волоссям) був першою монетою, викарбуваною у тодішній столиці США Філадельфії. Цю монету тримав в руках і перший президент США Джордж Вашингтон. Як відомо, на сьогодні це примірник долара 1794 року, який найкраще зберігся", - йдеться в повідомленні.

Один з найбільших в Європі дистриб'юторів монет, концерн Samlerhuset Group, організовує 2016 року показ унікальної монети у восьми столицях Європи. Виставка "Flowing Hair" почала дорожнє шоу в лютому в Празі, звідки вирушила в тур по Європі, зупиняючись на кілька днів у Варшаві і тепер - в Таллінні. Звідси монета піде в Хельсінки, Стокгольм, Осло, Дублін і Лондон.

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"Якщо в 1947 році долар "Flowing Hair" був проданий на аукціоні за 1 250 доларів, 24 січня 2013 року вартість унікальної монети становила вже понад 10 мільйонів доларів. Мова йде про найдорожчу монету в світі, коли-небудь проданої з аукціону. Долар придбав власник найбільшої колекції американських монет, американський бізнесмен Брюс Морелан, який почав займатися колекціонуванням у віці шести років", - зазначає видання.

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Крім найдорожчої монети в світі на виставці також можна буде побачити плакат першого тиражу Декларації незалежності. Це один з тих плакатів, які в 1776 році були передруковані з оригіналу Декларації незалежності і були поширені по всій країні для ознайомлення населенням. Вартість бостонського плаката, який експонується на виставці, становить 4 мільйони доларів США.