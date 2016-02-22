Почався конкурс на посади голів "Центренерго", "Укренерго", "Укрпошти" та "Електроважмашу"

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті відомства.

Читайте такожКабмін просить у Ради тимчасове право звільняти гендиректорів держпідприємств

"Мінекономрозвитку шукає висококваліфікованих управлінців, які мають бездоганну репутацію та успішний досвід роботи в приватному секторі. Переможці конкурсу будуть претендувати на конкурентну заробітну плату на рівні компаній приватного сектора України", - йдеться у повідомленні.

За умовами конкурсу претенденти повинні подати набір необхідних документів до міністерства до 15 березня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 18 лютого ухвалив рішення про проведення кадрових конкурсів на посади керівників державних підприємств "Електроважмаш", "Укренерго", "Центренерго", "Укрспирт" і "Укрпошта".

На засіданні уряду 11 лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що 50 провідних державних компаній України повинні отримати нових керівників, які будуть обрані на конкурсах Номінаційним комітетом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому прем'єр наголосив, що ані міністри, ані народні депутати, ані бізнесмени не повинні втручатися у ці рішення. За його словами, після держпідприємств конкурси на керівні посади відбудуться у держбанках.