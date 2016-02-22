FT: членство Великобританії в ЄС підтримує половина найбільших британських компаній

Керівники близько половини зі 100 найбільших британських компаній підтримають членство країни в Європейському Союзі і прем'єр-міністра Девіда Кемерона. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, 100 найбільших компаній були визначені за котируваннями, які беруться в розрахунок під час визначення головного індексу Лондонської фондової біржі FTSE 100. Ці компанії 23 лютого повинні опублікувати спільний лист, в якому вони заявлять про те, що Великобританія буде сильнішою, безпечнішою і більш забезпеченою» в реформованому Євросоюзі.

Серед тих, хто підтримав членство Британії в ЄС, — нафтові корпорації BP і Shell, гірничодобувна Rio Tinto, а також телекомунікаційні компанії Vodafone і BT. Відзначається, що Кемерона також підтримала оборонна BAE Systems. Під листом підпишуться і керівники менших, але також важливих для Британії та світового простору компаній.

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Керівники гігантів роздрібної торгівлі Великобританії Tesco і Sainsbury вирішили утриматися від підтримки Кемерона через побоювання втратити частину своїх клієнтів. Тим не менше, підкреслює видання, компанія Virgin і банк HSBC, ймовірно, підпишуться під листом на підтримку британського прем'єра, передає Gazeta.ru.

Раніше мер Лондона Борис Джонсон виступив за вихід Великобританії з Євросоюзу, хоча до цього Кемерон попросив мера не приєднуватися до цієї кампанії.