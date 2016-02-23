Google закриває сервіс Compare для порівняння кредитних продуктів
Закриття Google Compare пояснюється не надто високою прибутковістю сервісу.
Google закриє сервіс Google Compare, за допомогою якого споживачі можуть порівняти умови надання житлових кредитів, а також процентні ставки за кредитними картами та автострахуванням.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.
Згідно з листом Google, спрямованим партнерам по сервісу в США і Великобританії, процес щодо завершення роботи Google Compare в зазначених країнах розпочнеться 23 лютого і буде повністю завершений до 23 березня. Лист було опубліковано порталом Search Engine Land.
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Представник Google підтвердив WSJ, що таке повідомлення дійсно було відправлено. У компанії пояснили, що закриття Google Compare пояснюється не надто високою прибутковістю сервісу, яка виявилася нижчою, ніж розраховували в Google. Крім того, як зазначає WSJ, корпорація не змогла залучити до участі в сервісі ряд великих галузевих гравців, передає Slon.ru.
Сервіс Google Compare діяв протягом року. При цьому в 2011 році компанія вже запускала сайт з аналогічними послугами під назвою Google Advisor, який також був частково закритий через рік після початку роботи.