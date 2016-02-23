Google закриває сервіс Compare для порівняння кредитних продуктів

Google закриє сервіс Google Compare, за допомогою якого споживачі можуть порівняти умови надання житлових кредитів, а також процентні ставки за кредитними картами та автострахуванням.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

Згідно з листом Google, спрямованим партнерам по сервісу в США і Великобританії, процес щодо завершення роботи Google Compare в зазначених країнах розпочнеться 23 лютого і буде повністю завершений до 23 березня. Лист було опубліковано порталом Search Engine Land.

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Представник Google підтвердив WSJ, що таке повідомлення дійсно було відправлено. У компанії пояснили, що закриття Google Compare пояснюється не надто високою прибутковістю сервісу, яка виявилася нижчою, ніж розраховували в Google. Крім того, як зазначає WSJ, корпорація не змогла залучити до участі в сервісі ряд великих галузевих гравців, передає Slon.ru.

Сервіс Google Compare діяв протягом року. При цьому в 2011 році компанія вже запускала сайт з аналогічними послугами під назвою Google Advisor, який також був частково закритий через рік після початку роботи.