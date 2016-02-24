Пекін обігнав Нью-Йорк за кількістю мільярдерів

Пекін обійшов Нью-Йорк за кількістю мільярдерів, а перед цим - Китай обігнав США за кількістю доларових мільярдерів, повідомляє РБК.

"Пекін відібрав у Нью-Йорка звання "столиці мільярдерів", повідомляє дослідний інститут Hurun, який складає щорічні рейтинги з цієї тематики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулого року кількість мільярдерів у китайській столиці збільшилася на 32 (загалом сто мільярдерів), в той час як в Нью-Йорку - на чотири (загалом 95 мільярдерів). Москва йде третьою у списку: кількість мільярдерів у російській столиці впала на сім і склала 66.

Гонконг і Shanghai посіли четверте і п'яте місця - кількість проживаючих в них мільярдерів склало 64 (зменшення кількості мільярдерів на сім) і 50 (збільшення на 20) відповідно.

У жовтні 2015 року Hurun повідомляв, що Китай обігнав США за кількістю доларових мільярдерів (осіб зі статком понад 1 мільярда доларів). За даними інституту, їх кількість в Китаї збільшилося на 242 особи, в цілому склавши 596. У США між тим проживають 537 мільярдерів.

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Найбагатшою людиною Китаю 2015 року став Ван Цзяньлінь, власник девелоперської групи Dalian Wanda Group. Його статки зросли протягом року на 52%, до 34,4 мільярда доларів, в основному за рахунок десятикратного подорожчання акцій його мережі кінотеатрів, яка в січні вийшла на Шанхайську біржу. Статок Джека Ма, засновника інтернет-гіганта Alibaba, який очолював топ 2014 року і спустився в 2015 році на другу сходинку, Hurun оцінив у 22,7 мільярда доларів. Статок Ма скоротилося на 2,2% протягом останнього року на тлі зниження вартості акцій Alibaba на Нью-Йоркській біржі.

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За Ваном і Ма в топ-5 списку йдуть Цзун Цинхоу, глава корпорації по виробництву напоїв Wahaha (зі станом 21,1 мільярда доларів), Ма Хуа Тен, засновник інтернет-компанії Tencent Inc (зі станом 18,8 мільярда доларів) і "китайський Стів Джобс" Лей Цзюнь, засновник виробника смартфонів Xiaomi (зі станом 14,4 мільярда доларів).