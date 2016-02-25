Кабмін хоче посилити контроль інспекторів над виділенням соцдопомоги

Кабінет міністрів України затвердив законопроект, який пропонує з 2017 року посилити роль соціальних інспекторів для підвищення ефективності контролю за наданням соціальної допомоги та наданням соціальних послуг, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Кабінет Міністрів затвердив проект закону "Про забезпечення державного контролю у сфері соціальної підтримки", мета якого - посилити адресність надання окремих видів соціальної підтримки шляхом підвищення ефективності діяльності інституту соціальних інспекторів", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що законопроект спрямований на забезпечення ефективного контролю в сфері надання соціальної допомоги та соціальних послуг, своєчасного попередження та виявлення випадків порушення при призначенні соціальної підтримки.

Для цього посаду державного соціального інспектора пропонують вивести з місцевих органів соціального захисту населення, діяльність яких вони повинні контролювати, і включити в тій же кількості в структурні підрозділи обласних державних адміністрацій, а також держадміністрацій Києва, Севастополя та Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим.

Крім того, буде здійснюватися моніторинг та аналіз осіб, які потребують державної допомоги, зокрема, на підставі верифікації (підтвердження достовірності даних одержувачів цих коштів) Міністерства фінансів та інформаційних систем інших органів виконавчої влади.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, "мертвих душ" і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 мільярда гривень, при цьому соціальна підтримка надаватиметься тільки тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.

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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив, що верифікацію соціальних виплат необхідно провести для виявлення шахраїв, які незаконно отримають допомогу від держави. За його словами, уряд має намір домогтися, щоб такі виплати отримували лише громадяни, які цього заслуговують і які мають отримувати таку допомогу згідно із законом.