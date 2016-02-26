Кількість бідних росіян перевищила 19 мільйонів

За підсумками 2015 року кількість росіян, доходи яких не досягають навіть прожиткового мінімуму (126 доларів США), перевищила 19 мільйонів осіб, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву міністра праці та соціального захисту Росії Максима Топіліна.

"Протягом року ця цифра збільшилася в абсолютному вираженні на 3 мільйони, тобто було 16, стало 19 мільйона осіб, які перебувають за межею прожиткового мінімуму. 60%, а то і 70% з цих бідних - це родини з дітьми", - розповів російський міністр.

Топілін також пообіцяв, що рівень загальної безробіття в Росії в 2016 році не перевищить 6,3%.

"Що є, на мій погляд, прийнятним. Тобто це не критично", - заявив він.

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Під прожитковим мінімумом розуміється вартість мінімального набору товарів та послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності та збереження здоров'я людини, включаючи обов'язкові платежі та збори (податки, комунальні послуги тощо). Прожитковий мінімум в Росії наразі складає 9 673 рубля (126 доларів) в місяць.

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Раніше повідомлялося, що доходи майже половини росіян менше 10 тисяч рублів (130 доларів) на місяць.