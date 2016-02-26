Російські депутати попередньо схвалили "податок на Google"

Депутати Держдуми РФ схвалили в першому читанні законопроект про обкладення ПДВ закордонних ІТ-компаній (так званий «податок на Google»).

Податком пропонується обкласти продажу програмного забезпечення, музики, книг, ігор, фільмів, а також послуги пошуку та ведення статистики, трансляції телеканалів та інше, повідомляє «Дождь».

Якщо закон буде прийнятий, то ПДВ почнуть стягувати з січня 2017 року.

Раніше розробники законопроекту запропонували компаніям Google, Apple і іншим створити на території Росії особисті кабінети платників податків, а також стати на облік у податковій інспекції.

Як зазначав радник президента Росії з інтернету Герман Клименко, збір ПДВ з IT-компаній дасть бюджету кілька мільйонів доларів.

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На початку лютого президент Росії Володимир Путін доручив підготувати зміни до законодавства, спрямовані на «забезпечення рівних умов ведення діяльності» інтернет-компаній в Росії. Доручення президента будуть виконувати ФАС, Мінекономрозвитку, Мінфін, ФНС, Мінпромторг, Мінкомзв'язку. Також дорученням займуться зацікавлені відомства та «Інститут розвитку інтернету».

Уточнювалося, що більшість зарубіжних інтернет-гравців не мають дочірніх компаній або представництва в Росії, тому не сплачують податки на території Росії.