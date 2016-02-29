Фіскальна служба шукає іноземних донорів для української митниці

18:01, 29 лютого 2016
Різне
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За словами Насірова, раніше планувалося, що на дворічний проект з управління митницями може знадобиться 10-20 млн євро.

Фото УНИАН

Державна фіскальна служба сподівається найближчим часом залучити іноземних донорів для сплати послуг міжнародних компаній, які будуть управляти українськими митницями.

Про це повідомив журналістам голова ДФС Роман Насіров.

«Жодна з цих компаній не буде працювати безплатно. Це комерційні компанії, які працювали в Європі. Спочатку ми розглядали можливість платити з бюджету України, але такої можливості у законі про бюджет на 2016 рік не передбачено. Ми розуміємо, що займе досить багато часу внести зміни до держбюджету зараз. Тому ми чекаємо донорів, які, ми сподіваємось, допоможуть нам у цьому питанні», - сказав він.

За словами Насірова, раніше планувалося, що на дворічний проект із управління митницями може знадобиться 10-20 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в управління міжнародної компанії. До таких компаній увійшла британська компанія Crown Agents. Імовірно, управління митницями буде здійснюватися в експериментальному режимі.

Наприкінці липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що доручив керівництву ДФС організувати і виписати умови конкурсу з відбору управляючої митницями компанії.

У серпні Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу із залучення міжнародних компаній- радників щодо реформування державної митниці.

У грудні 2015 року Яценюк знову заявив, що уряд не відмовляється від ідеї передати митниці в управління іноземним компаніям, щоб зробити їх роботу ефективною і викорінити корупцію.

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