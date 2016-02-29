15-річний спір близький до завершення: Аргентина домовилася з кредиторами про виплату $4,6 мільярда

Уряд Аргентини домовився виплатити $4,6 млрд боргу найбільшим фондам, які відмовилися від реструктуризації в 2001 році.

Про це в понеділок повідомив посередник на переговорах між Буенос-Айресом і кредиторами Даніель Поллак, передає ТАСС.

"Я радий повідомити, що 15-річний спір між Аргентиною і фондом Elliot Management Пола Сінгера близький до завершення", - наводить його слова газета Nacion. Як зазначив Поллак, Буенос-Айрес виплатить близько 75% від загальної суми заборгованості.

Угода з групою кредиторів, яку очолює Elliot Management, набуде чинності після того, як її умови будуть схвалені Конгресом (парламентом) Аргентини.

У 2005 та 2010 роках Аргентина реструктурувала 93% свого боргу, що залишився в спадщину після найбільшого в історії дефолту 2001 року. Власникам облігацій був запропонований обмін на нові папери з дисконтом близько 70% до первісної вартості. Однак власники решти 7% боргових паперів, що представляють в основному спекулятивні інвестиційні фонди, на це списання не погодилися.

Буенос-Айрес здійснював деякі виплати через один із нью-йоркських банків, потрапивши таким чином під юрисдикцію американської юстиції. Суд у Нью-Йорку став на захист інтересів кредиторів і зобов'язав Аргентину виплатити борг повністю. Буенос-Айрес запропонував власникам реструктурованих облігацій отримувати свої відсотки в аргентинських банках, щоб тим самим уникнути втручання суду США, однак більшість кредиторів на це не погодилася.

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5 лютого уряд президента Аргентини Маурісіо Макрі, що вступив на посаду 10 грудня минулого року, запропонував основній групі кредиторів скоротити суму боргу на 25%.