У Білорусі ліцензії, що видаються, перевели в розряд безстрокових

Ліцензії на види діяльності, які раніше видавалися в Білорусі на п'ять-десять років, тепер будуть безстроковими. Це передбачено указом президента, який вступив в силу 1 березня 2016 року, пише БелаПАН.

Указом також зменшено кількість документів і відомостей, що подаються для отримання ліцензії, а також встановлена можливість звернення здобувача ліцензії або ліцензіата у ліцензуючий орган шляхом направлення необхідних матеріалів поштою або у вигляді електронного документа.

Читайте такожБілорусь з 1 березня в черговий раз знизила експортне мито на нафтуСкорочено кількість ліцензованих видів діяльності у галузі виробництва кольорових металів, забезпечення промислової, пожежної та екологічної безпеки, медичної діяльності, надання в користування каналів електрозв'язку та в інших сферах.

Разом з тим, встановлено більш жорсткі ліцензійні вимоги і умови, що висуваються до осіб, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, медичну діяльність, діяльність, пов'язану з наданням юридичних послуг (у тому числі ріелторських), страхову діяльність, судово-експертну діяльність.