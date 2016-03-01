Група "1+1 медіа" завершила переговори про купівлю компанії "Viasat Україна"

Група "1+1" медіа досягла угоди з MTG про придбання DTH та інтернет ТВ бізнесів "Viasat Україна". Про це повідомляє прес-служба групи.

"Viasat Україна" є провідним ліцензованим провайдером платного супутникового ТБ в Україні, який нещодавно запустив платформу платного Інтернет-ТБ. Сильна ринкова позиція бізнесу DTH, "Viasat Україна", і технологічна гнучкість платного ТБ стали основними причинами інтересу "1+1 медіа" в угоді, зазначають у повідомленні.

«Послуги платного телебачення є одним із основних джерел доходу телевізійних компаній у всьому світі. На жаль, через недосконалість нашого законодавства, зокрема закону "Про поширення універсальної програмної послуги", українські телеканали щорічно зазнаютть значних збитків. Ми віримо в сильний і стійкий ринок платного ТБ в Україні, який буде рушійним фактором для розвитку медіа-групи на тлі падіння ринку реклами. Зараз наше завдання розвивати базу передплатників Viasat і надавати якісний контент і послуги. Але все це неможливо без цілеспрямованої боротьби з піратством, що залишається одним із наших пріоритетів», - прокоментував угоду генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

Угода між компаніями буде завершена після перевірки і отримання дозволу Антимонопольного комітету.

Довідка УНІАН. Viasat – перший ліцензований постачальник цифрового платного телебачення в Україні. "Viasat Україна" – дистриб'ютор прямої супутникової телетрансляції, провайдер Інтернет-ТБ; був заснований як VisionTV в 2006 році, базується в Києві, Україна.

MTG (ModernTimesGroupMTGAB) – провідна міжнародна розважальна медіа-компанія.