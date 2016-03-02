Австралія скасовує низку санкцій проти Ірану

Австралія в середу оголосила про припинення дії низки обмежувальних заходів проти Ірану, введених в автономному режимі через іранську ядерну програму, переїде РИА Новости.

Як повідомляється в заяві, опублікованій на офіційному сайті міністерства закордонних справ і торгівлі, уряд Австралії оголосив про введення режиму автономних санкцій у жовтні 2008 року у відповідь на іранські ракетні і ядерні програми.

За даними агентства Рейтер, позитивні зміни, перш за все, будуть для бізнесу. Зокрема, підприємцям більше не доведеться запитувати дозвіл на проведення операцій, сума яких перевищує 14,4 тисячі доларів, за участю іранських компаній.

Тим не менш, деякі санкції все ще залишаються, йдеться в заяві міністерства. Мова йде про обмеження поставок чутливих товарів, ембарго на озброєння і балістичні ракети. Збережені санкції щодо деяких конкретних осіб і організацій.

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Іран і "шістка" в ніч на 14 липня досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Тривалі переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу в обмін на верифікацію мирного характеру іранської ядерної програми.