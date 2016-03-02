Будівництво енергомосту до окупованого Криму зупинили через "невідому цивілізацію"

Російські будівельники призупинили роботи зі зведення енергомосту до окупованого Криму. На глибині шість метрів в околицях селища Ілліч, що на Тамані, була виявлена археологічна знахідка - комплекс зі збору питної води, повідомляє «Російська газета».

Розкопаний комплекс археологи Східно-Боспорської експедиції Інституту РАН вважають найдавнішим на території Росії.

За попередніми даними, знахідка належить до VII-VIII століть до нашої ери, і дослідники вважають, що це, не виключено, справа рук догрецького населення або навіть невідомої науці цивілізації.

Коли археологи розкопали комплекс, то він перебував у хорошому стані: система була заповнена водою, як і багато тисячоліть тому.

Комплекс являє собою кілька сполучених кам'яних резервуарів. Камені, з яких вони побудовані, були заввишки два метри. Через перепади температур, характерних для Таманського півострова, на каменях накопичувався конденсат. У головній ємності рідина накопичувалася, відстоювалася, після чого через щілини потрапляла в три пов'язаних з ним резервуари. Вода проходила через свого роду кам'яний фільтр.

За словами будівельників, розкопки археологів ніяк не вплинуть на терміни, необхідні для зведення енергомосту до окупованого Криму. Роботи йдуть навіть з деяким випередженням графіка, відзначають вони. Однак через те, що берег буде зміцнюватися, знахідку після вивчення та опису вченими доведеться засипати.

Як повідомляв УНІАН, минулих вихідних, а також вранці 29 лютого на міських сайтах адміністрацій в Криму з'явилася інформація про обмеження енергопостачання на півострові у зв'язку з підготовкою до введення чергової нитки енергомосту з Кубані до окупованого Криму.

У неділю повідомлялося про енерговідключення через аварії в декількох містах Криму.

В даний час окупований Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень.

Разом з тим, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов стверджує, що енергомосту в Крим не було і немає: "Узбережжя відвідали наші кримськотатарські активісти і не побачили нічого схожого на встановлені опори, нічого подібного. Та коробка, яку видають за трансформаторну станцію, до якої нібито підключений енергоміст – просто порожня будка. В ній абсолютно нічого немає, її навіть ніхто не охороняє".