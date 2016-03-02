Кремль запевняє, що Фонд національного добробуту - не "особиста скарбничка" Путіна

Президент РФ Володимир Путін не приймає рішення щодо фінансування проектів Фонду національного добробуту, повідомив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що голова "Роснано" Анатолій Чубайс попросив Путіна надати з Фонду національного добробуту 89 мільярдів рублів. Кошти, як писали ЗМІ, потрібні для запуску російсько-індійського фонду обсягом 2 мільярди доларів. Після того як Чубайс звернувся до Путіна з таким проханням, президент доручив своєму помічникові Андрію Білоусову опрацювати пропозицію з зацікавленими відомствами і компаніями, зазначалося у ЗМІ.

"Ні, це не так. Президент цього не робить, це не його особиста скарбничка, і не він розпоряджається цим. Він не приймає таких рішень", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи приймає рішення Путін щодо фінансування проектів Фонду.

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Пєсков додав, що Путіну "доповідають про процеси узгодження, йому доповідають різні точки зору про доцільність або недоцільність виділення якихось сум на якісь проекти, але президент особисто таких рішень не приймає".