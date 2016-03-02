Кремль запевняє, що Фонд національного добробуту - не "особиста скарбничка" Путіна
Пєсков заявив, що Путін не приймає одноосібних рішень щодо фінансування проектів ФНБ.
Президент РФ Володимир Путін не приймає рішення щодо фінансування проектів Фонду національного добробуту, повідомив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що голова "Роснано" Анатолій Чубайс попросив Путіна надати з Фонду національного добробуту 89 мільярдів рублів. Кошти, як писали ЗМІ, потрібні для запуску російсько-індійського фонду обсягом 2 мільярди доларів. Після того як Чубайс звернувся до Путіна з таким проханням, президент доручив своєму помічникові Андрію Білоусову опрацювати пропозицію з зацікавленими відомствами і компаніями, зазначалося у ЗМІ.
"Ні, це не так. Президент цього не робить, це не його особиста скарбничка, і не він розпоряджається цим. Він не приймає таких рішень", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи приймає рішення Путін щодо фінансування проектів Фонду.
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Пєсков додав, що Путіну "доповідають про процеси узгодження, йому доповідають різні точки зору про доцільність або недоцільність виділення якихось сум на якісь проекти, але президент особисто таких рішень не приймає".