Асоціація зовнішньої реклами пропонує за свій рахунок розробити схему розміщення білбордів у Києві

Асоціація зовнішньої реклами України пропонує за власний рахунок розробити й реалізувати в Києві схему розміщення рекламних конструкцій, що передбачає скорочення кількості рекламних площ до 2020 року на 30%.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова Асоціації зовнішньої реклами України Оксана Поліщук.

«Асоціація готова виступити інвестором розробки схеми розміщення рекламних конструкцій, яка передбачає поетапне пропорційне скорочення кількості рекламних конструкцій у Києві», - сказала вона, додавши, що скорочення й перерозподіл рекламних конструкцій має відбуватися на підставі наявних дозволів із урахуванням ринкових часток учасників ринку.

Як підкреслила Поліщук, асоціація за власний рахунок готова розробити, узгодити та передати на затвердження міській владі нову схему розміщення рекламних конструкцій Києва.

За її словами, у разі схвалення цієї пропозиції з боку столичної влади кількість рекламних конструкцій у Києві протягом наступних 5 років скоротиться на 30%, а місто отримає додаткові інвестиції.

Голова асоціації повідомила, що реалізація проекту запланована в кілька етапів. Перший – це розробка схем розміщення рекламних конструкцій для 9 центральних вулиць столиці, це: вул. Мечникова, Кловський узвіз, Петрівська алея, вул. Паркова дорога, Дніпровський узвіз, алея Героїв Крут, вул. Басейна, бульвар Лесі Українки та бульвар Шевченка.

Другий етап заплановано на 2017-2020 роки і включає в себе розробку й реалізацію схем розміщення рекламних конструкцій по всій території Києва. «Ми ставимо перед собою короткострокову мету, яка полягає в естетичному вигляді центральних вулиць столиці вже цього року, й довгострокову – стабільний розвиток галузі в гармонії з міським простором», - сказала Поліщук.

Вона також зазначила, що запропонований варіант не вимагає додаткових ресурсних та трудових витрат із боку столичної влади, оскільки всі витрати беруть на себе оператори.

У свою чергу присутній на прес-конференції директор компанії BigBoard Юрій Чаруха відзначив недосконалість чинного в Україні законодавства, яке не дозволяє операторам вільно здійснювати господарську діяльність та вкладати кошти в розвиток міської інфраструктури, оскільки у них немає впевненості, що їхні договори на користування місцем не будуть достроково розірвані з приходом нової влади.

Як повідомляв УНІАН, оператори зовнішньої реклами України вважають за необхідне внести зміни до закону про рекламу, зокрема тієї його частини, яка регламентує діяльність операторів зовнішньої реклами, й на законодавчому рівні встановити терміни видачі дозвільних документів, схеми розміщення рекламних конструкцій у містах, перелік заборон видачі дозволів, а також поняття демонтажу рекламних конструкцій.