Міжнародна організація з міграції допоможе Україні створити єдину базу переселенців

Україна має намір створити за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) єдину базу осіб, тимчасово переміщених із зони збройного конфлікту на сході України, для визначення їх соціальних і гуманітарних потреб, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як наголошується в повідомленні, перспективу створення такої бази обговорювали на зустрічі в Мінсоцполітики заступник міністра Віталій Мущинін і заступник регіонального представника Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців Ванно Нупеч.

Прес-служба повідомила, що Мущинін обговорив з Нупечем спільні заходи Служби безпеки України та Мінсоцполітики щодо запобігання шахрайства та зловживань при оформленні соціальних виплат переселенцям. Зараз, в рамках даних заходів, Державна міграційна служба проводить роботу по перевірці інформації, отриманої від правоохоронних органів.

Також зазначається, що виплати допомоги переселенцям за лютий 2016 року проведені в повному обсязі.

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Як повідомляв УНІАН, голова Мінсоцполітики Павло Розенко повідомляв, що, за оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 мільйона пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. Наприкінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисячам переселенців.

Станом на 29 лютого 2016 року на обліку перебувало 1 мільйон 745 тисяч 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.