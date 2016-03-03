У банках РФ щорічно відмивають близько $20 мільярдів від продажу наркотиків – служба з контролю

У Росії близько 20 млрд доларів від продажу наркотиків щорічно відмивається в банках.

Про це журналістам повідомив голова Федеральної служби Росії з контролю за обігом наркотиків (ФСКН) Росії Віктор Іванов, передає ТАСС.

"Гроші, виручені від наркотиків, вже не лежать під подушкою, а потрапляють в тому числі в банківську систему. Ми оцінюємо цей ринок в Росії приблизно в $18-20 млрд щорічно. Ці гроші відмиваються у фінансовій банківській системі і кудись вкладаються", - сказав він.

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"ФСКН реалізує найбільшу кількість справ за відмивання і легалізацію злочинних доходів. Минулого року ми через суд заморозили активи наркозлочинності на суму 1 млрд рублів. Це найбільший показник серед усіх правоохоронних органів країни", - додав Іванов.