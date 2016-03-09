Україна 10-11 березня проведе переговори з Туреччиною про створення зони вільної торгівлі

Україна 10-11 березня проведе переговори про створення зони вільної торгівлі з Туреччиною з метою якнайшвидшого підписання відповідної угоди.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

"10-11 березня переговори щодо укладення угоди ЗВТ з Туреччиною", - написала вона.

Пізніше торгпред повідомила на своїй сторінці у Twitter, що 9 березня українська делегація провела переговори щодо створення зони вільної торгівлі з головою парламенту Туреччини Ісмаїлом Кахраманом.

"Зустріч з головою парламенту Туреччини: серед іншого про цілі у торгівлі і ЗВТ", - наголосила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 9-10 березня здійснить офіційний візит до Турецької Республіки. У ході візиту заплановано переговори Порошенка з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу та головою великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом.

У рамках візиту відбудеться п'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Планується також проведення зустрічей з представниками ділових кіл Туреччини.

Кабінет міністрів України у 2016 році планує завершити переговори з Туреччиною про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Раніше Україна і Туреччина підтвердили прагнення розширити і поглибити торгово-економічні відносини в рамках стратегічного партнерства та укладення збалансованої, взаємовигідної угоди про зону вільної торгівлі, а також визначили подальші кроки з організації переговорного процесу.

Експорт товарів з України до Туреччини за результатами січня-вересня 2015 року становив 2,1 млрд дол., тоді як імпорт з Туреччини до України за аналогічний період становив 0,6 млрд дол.