Торговий дім "Галпідшипник" заявляє про спроби здійснити рейдерське захоплення підприємства

Компанія заявляє, що необгрунтовані звинувачення у кримінальних злочинах є частиною рейдерської атаки. ТД “Галпідшипник” наголошує, що грати на патріотичних почуттях суспільства у розпал конфлікту на Донбасі і звинувачувати український бізнес у фінансуванні сепаратизму неприпустимо Наявність створеної ще у 1997 році донецької філії, яка залишилась на тимчасово окупованій території не є злочином.

Впродовж 2015 року компанія “ТД “Галпідшипник” надавала повну допомогу та сприяння правоохоронним органам України у масштабному розслідуванні та виявленні джерел фінансування сепаратизму. Розслідування стосувалось групи осіб, жителів Харкова і одного з колишніх співробітників компанії, зокрема. Суд, який відбувся наприкінці 2015 року зясував усі обставини і в результаті кримінальне провадження проти нього було закрите в грудні 2015 року за клопотанням прокуратури Харківської області.

Це досудове розслідування було використано для дестабілізації ПП ТД “Галпідшипник”. В ЗМІ масовано було поширено інформацію про нібито виявлені під час обшуку приміщень компанії докази ведення економічної діяльності в так званій ДНР, незважаючи на те, що правоохоронці не виявили жодних матеріалів, про що свідчить відсутність будь-яких подальших претензій з їхнього боку до компанії.

“Ми вбачаємо в перекручуванні юридичних фактів чергову спробу дестабілізувати та зупинити роботу компанії, дискредитувати та витіснити ТД “Галпідшипник” з вітчизняного ринку”, - підкреслив директор ДТ “Галпідшипник” Олександр Тільман. “В усіх регіонах, де працюють філіали компанії або розміщені покупці та партнери ТД “Галпішипник” ми регулярно виявляємо підроблені нібито документи податкової звітності, сфальсифіковані листи, адресовані клієнтам тощо. ТД “Галпідшипник” працює виключно в правовому полі, допомагає українській армії та сплачує в повній мірі податки та збори до бюджетів усіх рівнів, є абсолютно прозорою для громадськості та органів дрежавної влади, тому боятися виготовлених нашвидкоруч підробок ми не вважаємо за потрібне”. Олександр Тільман повідомив також, що компанія наразі зібрала достатню кількість доказів ведення проти неї недобросовісної конкуренції та спроб рейдерського захоплення, і найближчим часом ці матеріали будуть передані до Антимонопольного комітету, МВС, НАБУ, прокуратури та суду. За його словами, принциповим питанням є не лише захист ділової репутації компанії, важливо припинити кримінальні злочини проти власності, які дискредитують українську державу.

Для довідки. ТД “Галпідшипник” – одна з найбільших стратегічних українських компаній з комплексного обслуговування підприємств, організацій та фізичних осіб комплектуючими та технічною продукцією на ринках України і Республіки Молдови. Підприємство забезпечує продукцією усі основні галузі народного господарства: металургію, гірничозбагачувальну, сільське господарство, енергетику, морські порти, переробну промисловість. Продукція виробництва ПП ТД “Галпідшипник” не розрахована на подвійне призначення і не може бути використана ні у військових цілях, ні для ремонту військової техніки. Компанія також не має жодної ліцензії на імпорт продукції, яка може бути використана у військових цілях. Впродовж 2015 року компанією та її філіалами було сплачено понад 55 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів. На підприємстві працює понад 160 співробітників, які отримують офіційну зарплату, з якої компанія сплачує всі передбачені законодавством податки та збори. Досудове розслідування щодо випадків фінансування сепаратизму, в рамках якого відбувся обшук в ПП ТД “Галпідшипник” порушено управлінням Служби Безпеки України у Харківській області та припинено прокуратурою Харківської області у 2015 році.