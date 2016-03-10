КНДР оголосила про розрив економічного співробітництва з Південною Кореєю

Північна Корея оголосила недійсними всі транскордонні угоди про економічну співпрацю, підписані з Південною Кореєю, повідомляє РБК з посиланням на агентство Yonhap.

«З цього моменту ми розглядаємо всі угоди між двома Кореями про економічне співробітництво і обміни недійсними», — цитує агентство повідомлення комітету КНДР з мирного об'єднання.

Крім того, Північна Корея оголосила про продаж всіх активів південнокорейських компаній в КНДР.

Свої дії Пхеньян пояснив введенням нового пакета економічних санкцій з боку Сеула. Південна Корея доповнила чорний список фізичних та юридичних осіб, чиї рахунки буду заморожені і стосовно кого заборонено проводити фінансові операції. У перелік входять громадяни і організації, які, як вважає південнокорейська влада, причетні до розробки зброї масового знищення.

Південна Корея також заборонила суднам заходити в свої порти протягом 180 днів після перебування в портах КНДР. Сеул посилив перевірку ввезених у країну товарів, вироблених в Північній Кореї. Громадянам країни рекомендували утриматися від відвідування ресторанів та інших закладів, які утримуються громадянами КНДР в третіх країнах.

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2 березня Радбез ООН одноголосно прийняв пакет санкцій проти КНДР, який ЗМІ охарактеризували як найжорсткіший за останні 20 років. Обмеження включають обов'язковий огляд вантажів, що прямують в Північну Корею або звідти, заборона на продаж і постачання стрілецької зброї і легких озброєнь, а також висилку дипломатів, залучених у «незаконну діяльність».

Введення міжнародних санкцій пов'язано з випробуваннями і запусками, які Північна Корея провела в останні місяці. У січні 2016 року КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. У Пхеньяні підкреслювали, що країна не стане застосовувати ядерну зброю, якщо не буде порушено державний суверенітет. Через місяць Північна Корея повідомила про успішний запуск ракети, що вивела на орбіту супутник Kwangmyongsong 4 («Яскрава зірка-4»), призначений для спостереження за Землею. Дії КНДР піддали критиці майже всі країни світу.