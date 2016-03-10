Абромавичус не виключає повернення в уряд у разі зміни прем'єр-міністра

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, який подав у відставку, 3 лютого, не виключає свого повернення в уряд за умови, що главою уряду України стане нова людина. Про це Абромавичус сказав у ході 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

«У мене була хороша робота. Хороший досвід. Ми найняли 250 нових людей, у нас було багато нових людей у багатьох проектах. Я не зустрів жодної людини, якій би не подобалося те, що вона робить, - сказав Абромавичус. - Звичайно, багато чого залишилося недоробленим, і було б дуже цікаво продовжити роботу. Але я вже спалив достатньо мостів. Хоч, треба визнати, чудеса трапляються, все може бути».

При цьому Абромавичус підкреслив, що реформи в Україні можуть тривати лише за однієї умови - зміни глави уряду. Абромавичус не назвав кандидатуру найприйнятнышого, на його думку, прем'єра, проте зазначив, що характеристикам, яким відповідав би новий прем'єр, на поточний момент відповідає міністр фінансів Наталыя Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо обвинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольску. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.