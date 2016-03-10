США зобовʼязали Іран сплатити понад $10 мільярдів компенсації за теракти 11 вересня

Американський суд зобовʼязав Іран виплатити більше 10,5 мільярда доларів в якості відшкодування сім'ям загиблих та страховим компаніям за теракти 11 вересня 2001 року, повідомляє Европейская правда.

"Окружний суддя США Джордж Деніелс у Нью-Йорку в середу ухвалив заочне рішення проти Ірану на суму 7,5 мільярда доларів виплати компенсації сім'ям осіб, загиблих у Всесвітньому торговому центрі та Пентагоні 11 вересеня 2001 року", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що до цієї суми входять 2 мільйона доларів кожній родині в якості моральної компенсації, а також 6,88 мільйона доларів штрафів.

Деніелс також присудив виплатити 3 мільярда доларів на користь страховиків, у тому числі компанії Chubb Ltd, як компенсацію матеріальних збитків.

"Раніше Деніелс ухвалив, що Іран допомагав терористам при підготовці терактів 11 вересня і тому має нести матеріальну відповідальність", - підкреслює видання.

Зазначається, що у позивачів можуть виникнути труднощі при отрмані компенсації, хоча вони можуть спробувати отримати компенсації за рахунок заморожених активів терористів.

Минулого року світові лідери погодились на скасування жорстких санкцій проти Ірану в обмін на дотримання Тегераном своїх зобовʼязань щодо обмеження розробки ядерної зброї.

Євросоюз уточнив, що з Ірану знімаються не всі санкції, а лише економічні й фінансові обмеження, пов'язані з його ядерною програмою.

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У середині січня Іран отримав доступ до 32 мільярдів доларів, які раніше були заблоковані, після зняття міжнародних економічних санкцій.