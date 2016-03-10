Активісти зазначають численні помилки у списках СБУ для перевірки переселенців

Активісти громадських організацій відзначають часті помилки при формуванні Службою безпеки України списків для верифікації переселенців, які підозрюються в незаконному отриманні соціальних виплат.

Про це на прес-конференції повідомила активіст громадської організації "Донбас-SOS" Ольга Гвоздєва.

"Люди дізналися, що є списки, не відомо за якими критеріями складені, і в ці списки потрапили люди, які постійно проживають на території підконтрольної владі", - сказала Гвоздєва.

За її словами, Міністерство соціальної політики проводить перевірку отримують соціальні виплати переселенців, які можливо не проживають на підконтрольній території Україні, а, значить, не мають права на отримання коштів з держбюджету. Дані списки складені СБУ і в них входять близько 900 тисяч тимчасово переміщених осіб.

Гвоздєва повідомила, що людей, які потрапили в ці списки, примушують підтвердити своє проживання на підконтрольних територіях, а до факту підтвердження їм припиняють виплати. Причому, як зазначає активістка, місцеві органи соціального захисту в різних містах вимагають абсолютно різні документи для підтвердження місця проживання: від довідки з Жеку до підтверджуючого документа від місцевого депутата Верховної Ради.

"Погана комунікація між центром і місцевими управліннями призвела до того, що в перші тижні люди приходили в управління соцзахисту, і їм казали, що не знають, що їм робити", - сказала Гвоздєва.

Активіст благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Дворецька на прес-конференції зазначила, що дана перевірка переселенців не регламентована ніякими нормативно-правовими актами.

"Все те, що зараз відбувається і навколо чого виник шум – це дії, які зовсім не унормированы жодним нормативним актом", - сказала Дворецька.

У зв'язку з цим, людям, яким призупинили виплати, громадські активісти рекомендують робити все можливе, щоб підтвердити своє право на поновлення виплат, а після цього подавати в суд на незаконні дії чиновників.

Також Дворецька заявила, що за законодавством України країна повинна виплачувати пенсії всім громадянам України, навіть якщо вони проживають на підконтрольних територіях.

"Ми не вважаємо за необхідне виплачувати кошти на проживання внутрішньо переміщеним особам, які повернулися на постійне проживання на непідконтрольні території. Однак це не стосується всіх інших соціальних виплат, у тому числі пенсійних", - сказала Дворецька.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР. За українським законодавством отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній території Україні. У той же час, багато переселенці зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних української влади територіях.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 мільйона пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. В кінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисяч переселенців. Правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання отримують виплати переселенців для припинення зловживань при виплаті соціальної допомоги та пенсій.

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За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, втрати державного бюджету України від шахрайства при виплатах соціальної допомоги псевдопереселенцам складають від 6 до 12 мільярдів гривень на рік

Станом на 29 лютого на обліку перебувало 1 мільйон 745 тисяч 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.