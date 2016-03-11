Путін з поплічниками вночі вирішував, як врятувати економіку Росії

Президент РФ Володимир Путін провів напередодні пізно ввечері нараду з керівництвом економічного блоку уряду. Про це повідомив прес-секретар голови держави Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За словами Пєскова, засідання не було екстреним, а пізній час його проведення зумовлений напруженим графіком Путіна.

"Це абсолютно робоча, рутинна нарада без будь-якої публічної повістки", - сказав він.

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Пєсков повідомив, що нарада почалася ближче до півночі. "Це пояснюється перевантаженістю робочого графіка", - сказав прес-секретар.

"Природно, у зв'язку з напруженою міжнародною ситуацією, очевидно, що міжнародна складова забирає багато часу у щоденних справах президента, плюс у нас і внутрішній порядок денний, і публічні заходи та наради з конкретних питань, тому не виходить укладатися в світлову добу", - пояснив Пєсков.

"Не можна сказати, що це кожен день, але це непоодинокий випадок", - додав він.

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Путін обговорив з керівництвом економічного блоку уряду і адміністрації Кремля поточні питання економіки країни, а також різні аспекти середньострокового розвитку.

У нараді взяли участь голова уряду РФ Дмитро Медведєв, перший віце-прем'єр Ігор Шувалов, помічник президента Андрій Білоусов, міністри фінансів Антон Силуанов і економічного розвитку Олексій Улюкаєв, голова Рахункової палати Тетяна Голікова, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.