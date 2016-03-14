Бренд Medoff став партнером футбольних трансляцій на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2"

У 2016 року телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2» подовжили партнерство з одним із провідних гравців на алкогольному ринку України - ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДИНГ».

В рамках співпраці, бренд "Medoff", що належить компанії, є офіційним партнером телеканалів "Футбол 1"/"Футбол 2", а також проектів і програм, які транслюють дані телеканали. В ефірі бренд Medoff проявляється зі слоганом «Захист, який неможливо обійти!»,

«Для Medoff таке партнерство цілком органічно, оскільки більшість наших споживачів – чоловіки. Ми поділяємо пристрасть українських вболівальників до великого футболу. Активна співпраця з телевізійними каналами «Футбол 1»/«Футбол 2» - це ще одне підтвердження ділової репутації компанії і високої якості наших напоїв», - коментує бренд-менеджер ТМ Medoff Дмитро Кущ.

«Ми дуже раді, що надійним партнером каналів «Футбол 1»/«Футбол 2» став бренд Medoff,– розповідає директор телеканалів Олександр Денисов, – завдяки таким партнерам, українські вболівальники матимуть можливість дивитися кращі світові та європейські футбольні турніри. Сподіваємося, що така співпраця буде обопільно продуктивною і тривалою».

Нагадаємо, що телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2» – ексклюзивні транслятори матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА на сезони 2015-2018 рр. Бренд Medoff належить українській компанії «Істерн Беверідж Трейдинг» (власник – англійський інвестор Ніл Сміт). Згідно з даними роздрібного аудиту Retail Tracking Research International (RTRI, жовтень-листопад 2015), ТМ Medoff займає третю позицію на українському ринку з часткою 7,6%.