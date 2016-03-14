Обсяги лісозаготівлі на Закарпатті залишаються незмінними, рубка лісу відбувається на підставі планового лісовпорядкування – Валерій Мурга

Вирубка лісу на території лісового фонду Закарпатської області проходить на підставі планового лісовпорядкування та за наявності відповідних дозволів.

Про це на прес-конференції повідомив начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга.

Також він повідомив, що обсяги лісозаготівлі в області залишаються такими ж, як у попередні роки.

"Упродовж останніх років об’єми лісозаготівлі на Закарпатті залишаються незмінними – 1,2–1,3 мільйона кубометрів ліквідної деревини на рік. При цьому експорт деревини постійно зменшується. Якщо у 2010–2014 роках він становив до 12 відсотків від загального обсягу реалізації, то у 2015 році тільки 7 відсотків, а з листопада 2015 року (після заборони експорту кругляка) експорт деревини з регіону практично припинився. Нині за кордон вивозяться лише дрова та пиломатеріали, загальний обсяг яких становить менше одного відсотка від загальної реалізації деревини", – підкреслив керівник Закарпатського лісгоспу.

Цю інформацію підтверджує і перший заступник голови Держлісагенства Христина Юшкевич.

"За останні роки збільшення обсягів вирубки лісів на Закарпатті не було. Це при тому, що у нас діє мораторій на експорт деревини, і експорт постійно зменшується. Після призначення Валерія Івановича Мурги у серпні минулого року ми спостерігаємо наведення порядку, посилений контроль, якісну роботу підприємств, які працюють за договорами, зменшення "дебеторки" та "кредиторки". По цій області ми бачимо досить позитивну динаміку", - зазначила.

Вона підтвердила, що вся вирубка, яка відбувається на території області, проходить по матеріалах упорядкування, лісосіках та обґрунтованих можливостях, які надають наукові установи.

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Коментуючи інформацію про незаконну рубку лісів, пані Юшкевич зазначила, що на Закарпатті можливості такої рубки зведені до мінімуму через електронну систему обліку.

"Ця система поєднана з бухгалтерською системою "1С", і не дає можливості нашим підприємствам незаконно вирубувати і вивозити цю деревину. Бо щойно деревина зрубується, вона тут же ставиться на баланс, до неї кріпиться бирка з номером, вся інформація заводиться в систему. І всі порушення миттєво відслідковуються. Тим більше, що ця електронна система постійно вдосконалюється", - зазначила заступник голови Держлісагентства.

Нагадаємо, у ЗМІ пройшла низка публікацій щодо незаконної вирубки лісів на Закарпатті. При цьому перевірки робочих груп, які складаються з представників Держлісагентства, МВС, Митниці та Державної прикордонної служби, цю інформацію не підтверджують.