Кабмін хоче до вересня представити портал електронного уряду

Кабінет міністрів України планує до вересня поточного року подати онлайн-портал електронного урядування "Електронна Україна", який покликаний забезпечити моніторинг, підтримку, координацію роботи з виконання завдань і реалізації проектів розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного уряду.

Про це йдеться в Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на офіційному сайті Кабміну.

Очікується, що створення відповідного ресурсу дозволить систематизувати існуючі електронні сервіси, забезпечити підтримку розвитку нових інформаційних систем, а також підвищити рівень прозорості взаємодії громадськості, бізнесу і влади щодо розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій та електронного уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Кабмін заявив про намір до 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. Протягом найближчих двох років планується впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є повна відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії.

Електронний уряд – спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, при якому особиста взаємодія між державою та заявником мінімізовано і максимально можливе використовуються інформаційні технології.