У Держрезерві заявили, що майже перемогли корупцію у відомстві

Керівництво Державного агентства резерву стверджує, що майже викоренило корупцію у відомстві і підзвітних йому підприємствах і установах, зазначаючи, що пов'язані з одержанням неправомірної вигоди інциденти можливі, але тільки "побутового характеру".

"Корупції в системі Держрезерву як у центральному апараті, так і на місцях майже немає. Що таке майже? Це означає, що ми впевнено здійснюємо наші дії, впроваджуємо європейські стандарти і вважаємо, що якщо є якісь нюанси, то ці нюанси носять побутовий характер", - заявив на прес-конференції голова Держрезерву Вадим Мосійчук.

За його словами, проведена минулого року Державною фінансовою інспекцією перевірка виявила, що балансова сума вкрадених починаючи з 1990-х років матеріальних цінностей становить близько 1,7 мільярда гривень, зокрема, цінностей мобілізаційного резерву – 250 мільйонів доларів, нафтопродуктів – 225 мільйонів гривень, продовольчих товарів – більше 1 мільярда гривень.

При цьому аудит показав, що передані на зберігання цінностей мобілізаційного резерву дійсно є в наявності тільки в 319 відповідальних зберігачів з 585, а державного резерву – у 37 з 45.

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У підприємств Держрезерву також накопичилася дебіторська заборгованість на 2,7 мільярда гривень, яка була сформована ще до 2003 року і досі не погашена.

Мосійчук повідомив, що в цілях боротьби з корупцією кожні 500 гривень, які використовують підприємства і організації системи Держрезерву, проходять узгодження в центральному апараті. Крім того, Держрезерв провів переатестацію керівників всіх підвідомчих організацій, за результатами якої звільнено 14 керівників. Вже призначено шість нових директорів на конкурсній основі. Проти п'яти колишніх керівників відкриті кримінальні справи за фактом зловживань.

"Щойно ми звільняли керівників, вже наступного місяця підприємство одразу ставало прибутковим", - зазначив Мосійчук.

За його словами, в 2015 році система Держрезерву отримала 5,5 мільйона гривень чистого прибутку з маржею 2%, тоді як в 2014 році підприємства отримали збитки. При цьому прибуток була сформована в основному за рахунок діяльності у останньому кварталі 2015 року. В 2016 році, за планом керівництва, Держрезерв повинен отримати 10,5 мільйона гривень чистого прибутку при рентабельності 5%.

Мосійчук також повідомив, що в системі Держрезерву запрацювала нова мотиваційна програма, покликана викорінити корупцію. Керівники підвідомчих організацій з 1 січня 2016 року отримують зарплату з урахуванням премій і надбавок у розмірі від 20 до 60 тисяч гривень.

Глава відомства зазначив, що Держрезерв запропонував Міністерству економічного розвитку і торгівлі створити два холдингу в структурі агентства, об'єднавши прибуткові підприємства агросектору та нафтокомбінати, що дозволить спростити контроль за діяльністю цих компаній.

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Довідка УНІАН. Система державного резерву України – це група підприємств і організацій, завданням яких є організація зберігання продовольчих, енергетичних, промислових та інших товарів на випадок надзвичайних ситуацій державного масштабу. Подібні відомства існували в Україні з часів СРСР. Разом з тим, з другого півріччя 2015 року Мінекономрозвитку активно лобіює ідею реформи Держрезерву з тим, щоб оптимізувати структуру його підприємств і поліпшити схему використання наявних потужностей. Зокрема, в Мінекономрозвитку пропонували залишити Держрезерву тільки функцію формування стратегічних запасів. У Держрезерві числяться 39 підприємств, але, за даними Мінекономрозвитку, тільки 26 з них економічно ефективні.