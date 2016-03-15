У Мінекономрозвитку назвали умови для входження України в ТОП-20 рейтингу Doing Business

Україна має до кінця травня прийняти 43 нормативно-правових акти, включаючи законопроекти і постанови Кабінету міністрів, для входження до ТОП-20 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business вже у 2016 році.

Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко на прес-конференції в Києві.

"Для того, щоб Україна потрапила до ТОП-20, необхідно прийняти 43 законопроекти, постанови і нормативно-правових акти, які ми маємо прийняти для поліпшення бізнес-середовища в Україні. З них 23 кроки - першорядні, які ми маємо прийняти до кінця травня", - сказала вона.

За словами Клименко, нормативні акти стосуються проблемних сфер регулювання бізнесу, серед яких підключення до електромереж, процедура банкрутства і виконання рішень судів.

"Рейтинг Doing Business - не самоціль, це інструмент підвищення привабливості України і можливість дати позитивний сигнал інвесторам", - наголосила заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 грудня затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні у 2017 році поліпшити свою позицію у ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку - Doing Business, а у 2018 році - увійти до ТОП-20.

Україна у 2015 році піднялася на 13 позицій у рейтингу Doing Business, посівши 83-те місце. Експерти Світового банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу. Водночас проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі та процедура банкрутства.