Зі споживчого кошика британців виключили нічні клуби

Великобританія виключила витрати на нічні клуби зі споживчого кошика для розрахунку інфляції, повідомляє Slon.ru з посиланням на The Guardian.

Таке рішення прийнято через зниження впливу таких закладів на рівень інфляції, зазначає британське Управління національної статистики.

Кількість нічних клубів у Британії і кількість їх відвідувачів знижується, крім того, багато клубів відмовляються від платного входу або встановлюють його невисоку вартість.

Також статистична служба Британії виключила зі споживчого кошика CD-ROM і перезаписуючі DVD.

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При цьому до списку включили комп'ютерні ігри, різний софт, а також лікери (наприклад, Baileys) і кавові капсули Nespresso.

Всього до споживчого кошика Великобританії, за допомогою якого розраховується інфляція, входить 704 позиції.