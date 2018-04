Інвестор із Силіконової долини запустить інноваційний центр на базі університету ім. Шевченка

Відомий у Силіконовій долині інвестор, підприємець і ментор Ігор Шойфот має намір запустити в квітні Центр підтримки та розвитку інноваційного підприємництва California in Ukraine (Каліфорнія в Україні) на базі бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

Про це він повідомив у своєму інтерв'ю УНІАН.

«Всіх учасників ми будемо ретельно відбирати на підставі того, що вони повинні бути молодими, цікавими людьми зі стартаперскими проектами. Ми залучимо значну кількість успішних інвесторів та підприємців, які допомагатимуть їм абсолютно безкоштовно будувати бізнес», - зазначив він.

У цьому центрі організатори мають намір проводити навчання з використанням лекцій таких лідерів IT-індустрії як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Рід Хоффман і ряду інших. Більш того, центр забезпечуватиме ефективну взаємодію між учасниками проекту, успішними підприємцями та інвесторами, які допомагатимуть стартаперам розвивати свої бізнес-моделі, залучати інвестиції і всебічно розвиватися.

Ідея проекту належить Шойфоту, який стане головою ради директорів цієї організації, а основне управління візьме на себе гендиректор корпорації «Науковий парк «Київський університет ім. Т. Р. Шевченка» Віталій Чернюк.

Крім того, як повідомили кореспонденту УНІАН організатори проекту, California in Ukraine мають намір підтримати голова правління «Правекс-банку» Тарас Кириченко, генеральний директор оператора «Київстар» Петро Чернишов, керуючий партнер компанії Listex Захар Дехтяр, засновник великого квиткового оператора – компанії Karabas.com Максим Плахтій, гендиректор інноваційної платформи Startup Network Ігор Сорока, засновник і виконавчий директор бізнес-інкубатора Be Next IT Ігор Пеєр, голова ради директорів профільної групи бізнес-ангелів Uangel Наталя Березовська, а також ряд інших.

Водночас Шойфот має намір заручитися підтримкою таких світових лідерів IT-галузі як Intel, Cisco, Microsoft, Hewlett-Packard, Ericsson, Schneider Electric, Mastercard.

«Я б дуже хотів, щоб моя рідна Америка, в якій я вже 20 років живу, допомогла. Я вже почав розмовляти з нашим посольством, намагаюся їх переконати. Подивимося, перші відгуки були дуже позитивними. Є думки звернутися до німецького посольства», - додав Шойфот.

Як повідомив УНІАН Чернюк, на даному етапі проект повністю готовий до запуску, залишилося лише провести фінальні організаційні роботи.

«Необхідно поліпшити якість зв'язку і трошки привести в належний стан приміщення. Там чистенько, все добре, але існує проблема комунікацій. Там розетку підвести, переставити стелажі, розставити комірчини, організувати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, динамічне зростання кількості українських стартапів привертає увагу міжнародних інвесторів. Якщо у 2014 році загальний обсяг інвестицій в їх розвиток становив близько 22 млн дол., то вже в 2015 ж році, за попередніми оцінками українських інвесторів, цей показник збільшився у кілька разів – до 100 млн дол.