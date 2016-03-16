Яценюк доручив всім міністерствам надавати адмінпослуги через єдиний електронний портал

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу доручив всім міністерствам реалізувати надання адміністративних послуг в електронному вигляді через єдиний портал, створений Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

"Міністерство економіки разом із Міністерством юстиції ділить пальму першості. Потрібно, щоб всі інші міністерства, які також надають послуги, негайно це робили (надавали адмінпослуги в електронному вигляді через єдиний портал - УНІАН)", - сказав Яценюк.

При цьому заступник глави Мінекономрозвитку Максим Нефьодов, який презентував електронний портал, відзначив, що бізнес несе значні втрати через неефективність надання адміністративних послуг.

"Тільки прямі витрати на папір, на кур'єрів, на відрядження становлять приблизно 20 млн грн Міністерству економіки. Це, можна сказати, податок на бізнес. І це не найгірше. Найгірше - що така система стимулює корупцію", - відзначив чиновник.

За словами Нефьодова, витрати підприємців на адміністративний супровід бізнес-операцій в середньому становлять 0,2% від суми угод або близько 500 млн грн на рік.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Державним агентством з питань електронного уряду розробило загальний план дій щодо впровадження та розвитку пріоритетних електронних адміністративних послуг, реалізація якого мала завершитися в грудні 2015 року.

При цьому реалізацію пілотних проектів із впровадження надання пріоритетних адміністративних послуг в електронній формі у Мінекономрозвитку мали намір завершити до жовтня 2015 року, а в грудні – запустити проект в цілому.