Лукашенко визначився: пенсійний вік в Білорусі підвищать на три роки
Президентові РБ пропонували змінити наявну в країні пенсійну систему на накопичувальну. Однак він не підтримав цієї ініціативи, при цьому дозволивши її на добровільній основі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за необхідне підвищити пенсійний вік на три роки, про це він заявив 18 березня, спілкуючись з трудовим колективом кондитерської фабрики «Комунарка», передає БЕЛТА.
«Я схиляюся до того, що ми повинні йти поступово і акуратно. Я прихильник того, щоб підвищити пенсійний вік на три роки, кожен рік по половинці. І так ми спокійно, за шість-сім років зможемо пройти ці три роки», — заявив Лукашенко.
Читайте такожЛукашенко про підвищення пенсійного віку: скажи жінці, що вона стара в 55 років, образиться!На нещодавній нараді з питань пенсійної системи уряд РБ пропонував на розгляд три варіанти підвищення пенсійного віку. Перший варіант передбачає поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків до 63 років, для жінок — до 58 років; другий — до 63/60, третій — до 65/60 років.
Лукашенко нагадав, що вихід на пенсію в 55 для жінок і 60 років для чоловіків залишився лише в Білорусі та Росії.
«Не треба думати, що якщо передпенсійний вік — викинуть на вулицю. Якщо не працюєш, тебе і не в передпенсійному віці звільнять. Зараз треба викладатися, — сказав глава держави. — Але якщо пенсіонер може працювати, хороший спеціаліст і ще може підготувати собі заміну, то йому взагалі треба доплачувати як наставнику, тому що підготувати фахівця — це великі гроші».
Лукашенко пояснив, чому держава йде на підвищення пенсійного віку.
«Зарплата у людей невисока і не росте по країні. А пенсійний фонд формується із зарплати. Якщо не зростає заробітна плата, а ціни все-таки рухаються, таким чином, нехай на піввідсотка, на відсоток життєвий рівень падає, — сказав офіційний лідер. — Стоїть питання: що робити? Зменшувати пенсії? На це ми піти не можемо. Не можна ображати людей».
«Для мене як батька важливо те, щоб ми на своїх дітей ці проблеми не перекладали», — додав Лукашенко.
Він не бачить великих проблем в плані робочих місць. «Ми створимо робочі місця і створюємо. Треба напружити тих керівників, які повинні створити робочі місця, і самим створювати малі, середні, великі підприємства, щоб були нові місця. Ми і цей шлях задіємо», — підкреслив Лукашенко.
За його словами, свого часу йому пропонували змінити наявну в країні пенсійну систему на накопичувальну. Однак він не підтримав цієї ініціативи, при цьому дозволивши її на добровільній основі.
«Може бути, коли-то наше суспільство дозріє, щоб зруйнувати цю систему і залишити тільки накопичувальну», — зазначив глава держави.