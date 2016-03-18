Лукашенко визначився: пенсійний вік в Білорусі підвищать на три роки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за необхідне підвищити пенсійний вік на три роки, про це він заявив 18 березня, спілкуючись з трудовим колективом кондитерської фабрики «Комунарка», передає БЕЛТА.

«Я схиляюся до того, що ми повинні йти поступово і акуратно. Я прихильник того, щоб підвищити пенсійний вік на три роки, кожен рік по половинці. І так ми спокійно, за шість-сім років зможемо пройти ці три роки», — заявив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко про підвищення пенсійного віку: скажи жінці, що вона стара в 55 років, образиться!На нещодавній нараді з питань пенсійної системи уряд РБ пропонував на розгляд три варіанти підвищення пенсійного віку. Перший варіант передбачає поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків до 63 років, для жінок — до 58 років; другий — до 63/60, третій — до 65/60 років.

Лукашенко нагадав, що вихід на пенсію в 55 для жінок і 60 років для чоловіків залишився лише в Білорусі та Росії.

«Не треба думати, що якщо передпенсійний вік — викинуть на вулицю. Якщо не працюєш, тебе і не в передпенсійному віці звільнять. Зараз треба викладатися, — сказав глава держави. — Але якщо пенсіонер може працювати, хороший спеціаліст і ще може підготувати собі заміну, то йому взагалі треба доплачувати як наставнику, тому що підготувати фахівця — це великі гроші».

Лукашенко пояснив, чому держава йде на підвищення пенсійного віку.

«Зарплата у людей невисока і не росте по країні. А пенсійний фонд формується із зарплати. Якщо не зростає заробітна плата, а ціни все-таки рухаються, таким чином, нехай на піввідсотка, на відсоток життєвий рівень падає, — сказав офіційний лідер. — Стоїть питання: що робити? Зменшувати пенсії? На це ми піти не можемо. Не можна ображати людей».

«Для мене як батька важливо те, щоб ми на своїх дітей ці проблеми не перекладали», — додав Лукашенко.

Він не бачить великих проблем в плані робочих місць. «Ми створимо робочі місця і створюємо. Треба напружити тих керівників, які повинні створити робочі місця, і самим створювати малі, середні, великі підприємства, щоб були нові місця. Ми і цей шлях задіємо», — підкреслив Лукашенко.

За його словами, свого часу йому пропонували змінити наявну в країні пенсійну систему на накопичувальну. Однак він не підтримав цієї ініціативи, при цьому дозволивши її на добровільній основі.

«Може бути, коли-то наше суспільство дозріє, щоб зруйнувати цю систему і залишити тільки накопичувальну», — зазначив глава держави.