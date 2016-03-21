Кліматичний бренд Neoclima провів ребрендинг

Нейл Янг, виконавчий директор інвестиційної групи Penpine LP , яка в 2013 році придбала права на торгову марку Neoclima, в своєму відеозверненні до партнерів і клієнтів заявив про завершення процесу ребрендингу Neoclima .

«З 2013 року ми почали поступовий трудомісткий процес ребрендингу торгової марки Neoclima . Ми переглянули стратегію розвитку бренду, істотно розширили продуктовий портфель, практично повністю оновили модельний ряд, посилили контроль якості виробництва. Ми додали нові категорії обладнання: теплові насоси, мульти-спліт-системи, промислове і напівпромислове кондиціювання, очищувачі повітря» , - говорить пан Нейл Янг.

Наступним етапом ребрендингу стала зміна слогана. У 2014 році компанія представила новий, більш сучасний і відповідний духу і філософії бренду слоган: «Якість кожному».

«Всього в 2-х словах ми намагались розкрити такі фундаментальні поняття, як висока якість і надійність продукції і при цьому практично абсолютну доступність широкому колу споживачів, як з точки зору широти асортименту, технічних характеристик і дизайнерських рішень, так і цін на продукцію», - пояснив в своєму зверненні виконавчий директор .

Заключним етапом ребрендингу стало оновлення логотипу, що відбулося на початку 2016 року. Новий логотип Neoclima ототожнює якісно новий рівень , досягнутий торговою маркою . Він поєднує в собі лаконічність і простоту , сучасний плавний шрифт і суворі кольори .

«Новий логотип символізує технологічність, надійність і сучасність нашої продукції. На підтвердження своїх слів хочу повідомити Вам, що за останні 3 роки ми в 3 рази знизили статистику поломок до рекордно низьких 0,14%, а частка ТМ Neoclima на кліматичному ринку України зросла в 2 рази - до 16%», - підсумував пан Нейл Янг.

Neoclima дякує покупцям за надану довіру і обіцяє продовжити роботу щодо вдосконалення якості продукції, розширенню асортименту, впровадженню сучасних технологій та інноваційних рішень.

Відеозвернення Нейла Янга: