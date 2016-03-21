У Росії стрімко зростає кількість безробітних

У Росії число офіційно зареєстрованих безробітних за тиждень - з 9 по 16 березня - зросло на 0,3%, передає Газета.RU.

«З 9 по 16 березня 2016 року чисельність офіційно зареєстрованих безробітних громадян збільшилася на 0,3% і склала 1 071 826 осіб проти 1 068 329 осіб тижнем раніше», — йдеться в повідомленні Мінпраці.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: масово позичають у банків для погашення старих кредитівЗростання безробіття було зафіксовано в 51 регіоні, при цьому зростання більш ніж на 1% відбулося в 21 суб'єкті Росії. Максимуми зафіксовані в Чувашії, Карачаєво-Черкесії, республіках Тива, Алтай, Комі, Ненецькому автономному окрузі, Тульській, Вологодській, Орловській, Курганській, Ростовській, Московській областях.

Зниження числа безробітних зафіксовано в 29 регіонах.

Сумарна чисельність працівників, які перебували в простої на 16 березня, з ініціативи адміністрації працювали неповний робочий час, а також працівників, яким були надані відпустки за угодою сторін, знизилася на 5,1% і склала 305 118 осіб.

Раніше Міністерство праці та соціального захисту РФ заявляло, що не бачить проблем на ринку праці.