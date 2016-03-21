Кількість бідних росіян досягла 10-річного максимуму

За підсумками 2015 року, число бідних росіян зросло відразу на 3,1 млн осіб, досягнувши, таким чином, 19,2 млн осіб — це абсолютний рекорд з 2006 року, передає Газета.RU.

За даними Росстату, в 2014 році число бідних становило 16,1 млн осіб, у кризові 2008-2009 роки — 19 млн і 18,4 млн осіб, відповідно, у 2006 році — 21,6 млн осіб.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: масово позичають у банків для погашення старих кредитівЧастка бідних від загального числа росіян за підсумками 2015 року склала 13,4% проти 11,2% у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що реальні доходи росіян у лютому п.р. впали майже на 7%.