Україна посіла перше місце в Європі в галузі IT-аутсорсингу

Україна посіла перше місце в Європі у галузі IT-аутсорсингу, що представляє собою передачу робіт з підтримки, обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури в руки спеціалізованих компаній, які займаються програмуванням, створенням сайтів, розробкою, супроводом програмного забезпечення та обслуговуванням техніки, повідомив портал IT Outsoursing News.

"Україна стала першою країною в Європі в галузі IT-аутсорсингу і розробки програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішній день в Україні налічується близько 100 тисяч IT-фахівців, кількість яких може збільшитися вдвічі протягом наступних 4 років.

"Україна має найбільше і найбільш швидко зростаючу кількість IT-фахівців в Європі; очікується, що її IT-інженерна робоча сила до 2020 року зросте майже вдвічі – до 200 тисяч", - повідомляє IT Outsoursing News.

Згідно з повідомленням, в Україні працює понад 100 науково-дослідних (R&D) центрів таких світових високотехнологічних компаній, як Cisco, Oracle, Rakuten, Samsung. При цьому найпопулярнішим містом для відкриття науково-дослідних центрів є Київ, в якому їх сконцентровано більше половини. Слідом за Києвом за рівнем популярності йдуть Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків і Вінниця.

За даними IT Outsoursing News, обсяг експорту українського програмного забезпечення до 2015 року сягнув щонайменше 2,5 мільярда доларів. При цьому близько 80% послуг надаються клієнтам зі США.

"Сполучені Штати залишаються найбільшим партнером України для спільної науково-дослідної діяльності (близько 45%), за якими слідують країни ЄС та Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, згідно доповіді "Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій - 2015", складеному Всесвітнім економічним форумом, Україна посіла 71-е місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), піднявшись за рік на 10 позицій порівняно з торішнім показником (у 2014 році в цьому рейтингу Україна посідала 81-е місце). При формуванні рейтингу організація розрахувала Індекс мережевої готовності, який характеризує рівень розвитку ІКТ в 143 країнах світу.

У лютому 2016 року 4 українські компанії SoftServe, Eleks, Miratech і Softengi – потрапили в міжнародний список кращих аутсорсингових компаній в світі. Крім того, в список світових лідерів потрапили також такі провідні світові IT-компанії з R&D–центрами в Україні, як EPAM (США), Luxoft (Швейцарії), Ciklum (Данія), Intetics (США), TEAM International Services (США) Softjourn (США).