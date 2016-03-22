МЕРТ схвалило проект реформування державної системи інтелектуальної власності

Про це повідомила прес-служба відомства.

“Дискусії та зауваження передували створенню концептуальних засад і початку реформи - реформи системи державного управління інтелектуальної власності в Україні. Дуже вдячні всім колегам, однодумцям, експертам за продуктивний день. Реформа набирає обертів", - цитує прес-служба міністерства торгового представника України Наталії Микольської.

Також торгпред повідомила, що концепція передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності на базі "Укрпатенту" і Державної служби інтелектуальної власності.

"Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) змінить систему державного управління інтелектуальної власності, це створення умов "єдиного вікна" для отримання охоронних документів інтелектуальної власності, розвитку культури та сфери інтелектуальної власності в країні", - підкреслила директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку Олена Мінич.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого за результатами службової перевірки Кабмін ухвалив постанову про звільнення голови Держслужби інтелектуальної власності Алли Жаринової, яка очолювала відомство з листопада 2014 року.

24 лютого Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби інтелектуальної власності Антоніну Малюк до призначення в установленому порядку нового голови.

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Верховна Рада України 3 лютого ратифікувала протокол про внесення змін до Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (угода ТРІПС, укладена в рамках Світової організації торгівлі), які дозволять експортувати ліки, вироблені з використанням механізму примусового ліцензування, тобто з дозволу уряду на виробництво, але без дозволу власника патенту.