Німеччина проведе найбільше за 23 роки підвищення пенсій

Доходи німецьких пенсіонерів істотно зростуть з 1 липня 2016 року, передає DW.

Як повідомила федеральний міністр праці та соціальних справ Андреа Налес, надбавка до пенсії у західних землях складе 4,25%, а в східних - 5,95%. За її словами, поліпшити фінансове забезпечення пенсіонерів дозволяють сприятлива ситуація на ринку праці, зростання національної економіки та збільшення зарплат.

Налес зазначила, що нинішнє підвищення стало найзначнішим за останні 23 роки. За даними Міністерства праці ФРН, в країні зберігається тенденція до вирівнювання пенсій у старих і нових федеральних землях.

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