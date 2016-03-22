Злочинів в Інтернеті стало більше на чверть - МВС

Кількість виявлених за 2015 рік злочинів в інтернеті в Україні перевищила 6 тисяч, що на чверть перевищує показник 2014 року, повідомив на зустрічі з журналістами начальник Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України Сергій Демедюк.

"З кожним роком кількість злочинів, які ми виявляємо, збільшується в рази фактично. Якщо у 2014 році нами було задокументовано 4 800 злочинів у кіберпросторі, то в 2015 році їх вже було 6 026", - сказав Демедюк.

За словами Демедюка, розкриття злочинів в IT сфері сягає 70%, однак після передачі матеріалів до суду справа рідко доходить до покарань у вигляді позбавлення волі.

"У нас є випадки, коли ми залучаємо до кримінальної відповідальності за шахрайство одну й ту саму особу кілька разів, але наші суди не дають цій особі реального строку", - зазначив Демедюк. Він пояснив, що найчастіше все обмежується штрафом або умовним покаранням, а зловмисники продовжують займатися шахрайством у мережі.

Разом з тим Демедюк зазначив, що складно установити точну кількість злочинів за рік, оскільки розслідування таких злочинів займає тривалий час. "Якщо ми в 2015 році передали матеріали в суд, то це може бути злочин не 2015 року, а за 2013-2014 роки", - зазначив Демедюк.

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Найчастіше, за його словами, інтернет-шахраї намагаються заволодіти даними платіжних карт клієнтів. Це можуть бути дзвінки громадянам нібито від співробітників банків, де вони обслуговуються з метою отримати паролі і дані по картці.

Також нерідкі випадки, коли дані картки зчитують за допомогою спеціальних пристроїв. Для цього зловмисники вступають у змову з працівниками заправок і маленьких магазинів, де можна непомітно для клієнта використовувати зчитувальний пристрій, а пароль дізнатися за допомогою камер відеоспостереження.

Ще одним поширеним способом шахрайства є створення підробок сайтів відомих інтернет-магазинів, в основному - побутової техніки. Для цього створюється точна копія відомого сайту за заниженими цінами, після чого зловмисники протягом деякого часу приймають платежі від клієнтів, а потім сайт зникає.

Для таких схем зловмисники створюють цілі групи, члени яких відповідають за різні етапи злочину. Наприклад, ІТ-фахівці створюють сайти, а спеціальні люди отримують кошти на свої картки та переводять у готівку викрадені гроші.

У зв'язку з цим, за словами Демедюка, вирахувати всіх членів злочинної групи буває непросто. Він зазначив, що нещодавно МВС затримало групу з 12 чоловік, які за допомогою підробки інтернет-магазину вкрали у громадян понад 4 мільйона гривень за 2014-2015 роки.

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Як повідомляв УНІАН, оператори українського ринку платіжних карток відзначають зростання нових видів кібер-шахрайства, спрямованих безпосередньо на клієнтів банківських установ.

За інформацією Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА", серед таких видів шахрайства "кеш-трепінг - заклеювання отворів для видачі готівки з метою привласнення грошей після відходу клієнта від банкомату. Кількість зафіксованих інцидентів з цього виду шахрайства по всіх банках України в 2015 році склало 55 у першому кварталі, 263 – у другому, 237 - у третьому та 434 – у четвертому.

Також шахраї практикують "вішинг" - дзвінки клієнтам банків з метою виманювання реквізитів платіжних карт, необхідних для проведення операцій без використання картки. Кількість зафіксованих шахрайських дзвінків клієнтам, про які повідомили банки, становить 142 в першому і другому кварталах, 314 - у третьому і 2315 – у четвертому кварталі 2015 року.

Також зафіксовано такий вид шахрайства, як "фішинг" - створення сайтів для збору реквізитів платіжних карток під виглядом надання послуг (наприклад, поповнення мобільних телефонів через Інтернет). У першому кварталі 2015 року було виявлено 2 "фішингових" сайту, у другому – 12, в третьому – 9, у четвертому – 15 і тільки за один місяць, січень 2016 року, було виявлено 47 таких сайтів.